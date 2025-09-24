Анонсированы четыре титульных боя в шоу Джейк Пол — Джервонта Дэвис

Официально анонсированы поединки андеркарда боксёрского вечера, который состоится 14 ноября в Майами (США).

Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Гэри Антуан Расселл (18-1, 17 KO) проведёт защиту против японца Энди Хираоки (24-0, 19 KO).

Чемпионка IBF, WBA и WBO в первом полулёгком весе (до 65 кг) американка Алисия Баумгарднер (16-1, 7 КО) проведёт защиту против канадки Лейлы Бодуан (13-1, 2КО).

Британка Элли Скотни (11–0, 0 КО) и мексиканка Майелли Флорес Роскеро (13–1–1, 4 КО) сразятся за звание абсолютной чемпионки мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Костариканка Йокаста Валле (33–3, 10 КО) проведёт защиту титула WBC в минимальном весе (до 47,2 кг) против американки Ядиры Бустильос (11-1, 2 КО).