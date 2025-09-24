Чейл Соннен: никто не просил о реванше Анкалаева и Перейры

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Их первый бой никому не был нужен, и мы сделали всё, чтобы его избежать. В итоге его пришлось провести, и теперь мы снова собираемся это сделать — провести тот же самый бой, о котором никто не просил, в том числе и бойцы», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Напомним, реванш Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым