Бывший боец UFC Омари Ахмедов выступит на турнире Ural FC в Дагестане
17 октября в Каспийске состоится турнир промоушена Ural FC. В главном событии бывший боец UFC россиянин Омари Ахмедов встретится с бразильцем Родриго Кавалейро.
Поединок, рассчитанный на три раунда по пять минут, пройдёт по правилам MMA в лимите среднего веса (до 84 кг).
Омари Ахмедову 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2013-го по 2021-й выступал в UFC, где провёл 15 боёв (девять побед, пять поражений и одна ничья).
Родриго Кавалейро 42 года. Бразилец выступает как профессионал с 2011 года. Имеет опыт боёв в Brave CF и ACA.
