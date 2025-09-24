«Не делай этого, Мераб». Сэндхаген обратился к Двалишвили перед боем на UFC 320

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Мы невероятно упорно трудились над работой в момент тейкдауна и возвращением в стойку [из партера].

Что Мераб будет делать, за исключением очевидных вещей? Нокаутирует меня? Этого не произойдёт. Этот поединок пройдёт в стойке, я буду защищаться от проходов. Знаю, он сказал, что будет драться, и это неправда (улыбается). А если это и правда, то это ужасная идея. Не делай этого, Мераб», — сказал Сэндхаген в интервью New York Post.