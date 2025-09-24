Скидки
Вадим Немков сразится с Ренаном Феррейрой на турнире PFL в декабре

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков (18-2) выступит на турнире PFL, который состоится 13 декабря в Леоне (Франция).

Соперником Немкова станет бывший чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-5).

Вадиму Немкову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. В августе 2020-го сразился за титул Bellator в полутяжёлом весе, нокаутировав американца Райана Бейдера, после чего провёл четыре защиты. С 2024 года выступает в тяжёлом весе.

Ренану Феррейре 35 лет. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году. С 2021 года выступает в PFL.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

