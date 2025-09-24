Скидки
Фредерик Восгрён посетил премьеру фильма «Крушащая машина»

Комментарии

Боец лиги OKTAGON MMA Фредерик Восгрён побывал на премьере фильма «Крушащая машина», посвящённого легенде смешанных единоборств Марку Керру. На мероприятии Восгрён встретился с исполнителями главных ролей — Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, которые сфотографировались с молодым спортсменом.

«Крушащая машина» (The Smashing Machine) — спортивная биографическая драма режиссёра Бенни Сэфди. Лента рассказывает историю двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра, прозванного Крушащая машина. Он вошёл в историю как первый боец, применивший тактику граунд-энд-паунд, но его карьера была осложнена борьбой с опиоидной зависимостью. В фильме также снялись Линдси Гэвин, Александр Усик, Райан Бэйдер и другие.

