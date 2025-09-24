Фредерик Восгрён посетил премьеру фильма «Крушащая машина»

Боец лиги OKTAGON MMA Фредерик Восгрён побывал на премьере фильма «Крушащая машина», посвящённого легенде смешанных единоборств Марку Керру. На мероприятии Восгрён встретился с исполнителями главных ролей — Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, которые сфотографировались с молодым спортсменом.

«Крушащая машина» (The Smashing Machine) — спортивная биографическая драма режиссёра Бенни Сэфди. Лента рассказывает историю двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра, прозванного Крушащая машина. Он вошёл в историю как первый боец, применивший тактику граунд-энд-паунд, но его карьера была осложнена борьбой с опиоидной зависимостью. В фильме также снялись Линдси Гэвин, Александр Усик, Райан Бэйдер и другие.