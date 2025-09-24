Скидки
Усик заявил о готовности провести бой с Джейком Полом по правилам ММА

Усик заявил о готовности провести бой с Джейком Полом по правилам ММА
Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Александр Усик сообщил, что готов встретиться с блогером и боксёром Джейком Полом в клетке по правилам MMA.

«Хороший план. Только я здесь не за пятым местом — мне нужно первое. Скоро переверну страницу бокса, а потом — жду тебя в клетке. Посмотрим, что у тебя там: реальное мужество или просто любовь к заголовкам», — написал Усик на своей странице в социальной сети.

Напомним, бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса пройдёт 15 ноября во время выставочного поединка. Бой пройдёт в промежуточной весовой категории (до 88,5 кг) и будет состоять из 10 раундов по 3 минуты.

