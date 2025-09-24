Скидки
Алексеева оценила шансы Ронды Роузи вернуться и снова стать чемпионкой UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала возможное возвращение бывшей чемпионки Ронды Роузи в организацию. По словам Алексеевой, после долгого перерыва Роузи будет трудно вновь завоевать титул, но её фанаты, вероятно, с интересом встретят возвращение спортсменки.

«Неожиданная новость, но в любом случае её многочисленные фанаты будут рады возвращению. Хотя женские MMA ушли далеко вперёд, Ронду многие любят и будут ждать в октагоне. Думаю, её поединки с Холли Холм или Мишей Тейт вполне реальны. Конечно, после такого большого перерыва Роузи будет очень сложно снова стать чемпионкой, к тому же возвращается Аманда Нуньес, а Кайла Харрисон сейчас на пике. С точки зрения спорта, Ронда хоть и была больше про хайп, она популяризировала женские бои и была хорошей спортсменкой, ведь она призёр Олимпиады. У таких совсем другое мышление, они быстро всё схватывают», – приводит слова Алексеевой MMA Metaraitings.

