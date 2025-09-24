Скидки
Уокер считает, что Хамзат Чимаев пока не имеет соперников в среднем весе

33-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC Джонни Уокер заявил, что в среднем весе UFC сейчас нет бойца, способного победить Хамзата Чимаева. По мнению спортсмена, уровень борьбы Чимаева выделяет его среди других средневесов.

«Чимаев показал мастер-класс в бою с Дрикусом дю Плесси. Его борьба на другом уровне. Он заслуживает стать чемпионом. Он просто вышел в октагон и сделал свою работу. Легко. Мне кажется, сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата. Я не вижу парней, которые могут забрать у него пояс. Может быть, такой боец появится в ближайшие месяцы или годы, но сейчас его нет», – сказал Уокер на YouTube-канале Helen Yee Sports.

