Харди оценил тактику Перейры в первом бою с Анкалаевым

Комментарии

Бывший боец UFC и аналитик Дэн Харди поделился мнением о выступлении Алекса Перейры в первом поединке с Магомедом Анкалаевым. По его словам, бразилец проявил излишнее уважение к сопернику и не смог навязать свою привычную манеру боя.

«Думаю, Перейра слишком уважал Анкалаева в прошлой встрече. Он не знал, какую тактику тот выберет. Анкалаев уверен в себе как ударник, а борьба для него всегда была запасным вариантом. Сам факт её наличия заставил Перейру колебаться. Если бы я был на его месте, то постарался бы действовать ближе, использовать давление и даже клинч, чтобы контролировать ситуацию. В такой манере у него больше шансов защищаться от проходов и навязывать свой бой», — приводит слова Харди BJ Penn со ссылкой на интервью Helen Yee.

