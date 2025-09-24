Бенавидес заявил, что Канело боится выходить с ним на ринг

Непобеждённый обладатель титула WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес уверен, что Сауль «Канело» Альварес избегает боя с ним. По словам боксера, он готов встретиться с сильнейшими соперниками и доказать своё превосходство на ринге.

«Он точно меня боится. Если ты так много говоришь — выходи на ринг и докажи, что ты лучше. Но Канело не справляется с большими и сильными парнями вроде Бивола — а я ещё опаснее. Он видит мою быстроту, силу и смелость, которые не может остановить. Я хочу доказать миру, что я величайший и не боюсь встреч с сильнейшими», — приводит слова Бенавидеса MMA Junkie.