Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенавидес заявил, что Канело боится выходить с ним на ринг

Бенавидес заявил, что Канело боится выходить с ним на ринг
Комментарии

Непобеждённый обладатель титула WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес уверен, что Сауль «Канело» Альварес избегает боя с ним. По словам боксера, он готов встретиться с сильнейшими соперниками и доказать своё превосходство на ринге.

«Он точно меня боится. Если ты так много говоришь — выходи на ринг и докажи, что ты лучше. Но Канело не справляется с большими и сильными парнями вроде Бивола — а я ещё опаснее. Он видит мою быстроту, силу и смелость, которые не может остановить. Я хочу доказать миру, что я величайший и не боюсь встреч с сильнейшими», — приводит слова Бенавидеса MMA Junkie.

Материалы по теме
Бенавидес: под моим давлением Кроуфорд сломался бы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android