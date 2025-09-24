Пэдди Пимблетт назвал Армана Царукяна более сложным соперником, чем Илия Топурия

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт заявил, что считает второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению Армана Царукяна более трудным соперником, чем непобеждённый 28-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия. По его словам, несмотря на успехи Топурии в легком весе и получение титула, именно Царукян представляет для него большую стилистическую сложность.

«Я думаю, что стилистически Арман сложнее, чем Илья. Он настоящий легковес. Я считаю, что у него лучше борьба, чем у Ильи. С точки зрения стиля для меня Арман — более сложный соперник», — приводит слова Пимблетта Red Corner MMA.