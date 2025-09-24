Скидки
Все новости
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили рассказал, как едва не утонул в реке, не умея плавать

Мераб Двалишвили рассказал, как едва не утонул в реке, не умея плавать
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) грузинский боец Мераб Двалишвили рассказал о случае, когда он едва не утонул в реке, не умея плавать. Инцидент произошёл ещё до того, как он стал известен в мире смешанных единоборств.

«Мой брат плыл в реке. Я прыгнул в воду и стал подшучивать над ним, мол, я тоже так могу. Но течение унесло меня на глубину, река была быстрой. Меня просто швырнуло, и я оказался под водой. Потом другой мой брат увидел меня… Я ухватился за один из больших камней… Вскоре после этого я научился плавать. До этого я не умел. Я был безбашенным», — приводит слова Двалишвили vRINGe.

