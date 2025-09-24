Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Холл объявил о предстоящем поединке с Диллоном Данисом

Эдди Холл объявил о предстоящем поединке с Диллоном Данисом
Комментарии

Бывший «Самый сильный человек в мире» Эдди Холл заявил о предстоящем бою с известным бойцом ММА Диллоном Данисом. По его словам, поединок станет главным событием и привлечёт внимание широкой аудитории.

«Самый сильный человек в мире против самого обсуждаемого имени в ММА. Противостояние, в которое мир никогда не верил. Главный бой в истории, который побьёт все мыслимые рекорды. Диллон Данис, ты жалкий мошенник, который прячется за хайпом. И когда я буду швырять тебя как тряпичную куклу на глазах миллионов, весь мир увидит, что ты всегда был фальшивкой», — написал Холл на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
165-килограммовый Эдди Холл договорился провести бой с 93-килограммовым Диллоном Дэнисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android