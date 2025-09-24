Эдди Холл объявил о предстоящем поединке с Диллоном Данисом

Бывший «Самый сильный человек в мире» Эдди Холл заявил о предстоящем бою с известным бойцом ММА Диллоном Данисом. По его словам, поединок станет главным событием и привлечёт внимание широкой аудитории.

«Самый сильный человек в мире против самого обсуждаемого имени в ММА. Противостояние, в которое мир никогда не верил. Главный бой в истории, который побьёт все мыслимые рекорды. Диллон Данис, ты жалкий мошенник, который прячется за хайпом. И когда я буду швырять тебя как тряпичную куклу на глазах миллионов, весь мир увидит, что ты всегда был фальшивкой», — написал Холл на своей странице в социальной сети.