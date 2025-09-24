Тим Цзю объяснил причины поражения в реванше с Фундорой и изменений в команде

Бывший чемпион мира по боксу Тимофей Цзю прокомментировал своё второе поражение Себастьяну Фундоре и рассказал о внесённых изменениях в команду. По его словам, противник оказался тактически более подготовленным, а ему самому пришлось менять подход к поединку.

«Не пересматривал реванш с Фундорой. Думаю, он вышел на ринг тактически более подготовленным. У меня были удачные моменты, но нужно было изменить тактику. Себастьян оказался сильнее. Думал, он будет отступать, а он, наоборот, давил. Себастьян отлично контролирует дистанцию и выбрасывает много ударов. Не переживал из-за поражения, однако нужно было многое обдумать. Сделал перестановки в команде, нужны были небольшие изменения. Полагаю, у меня не получалось на 100% быть собой на ринге. Теперь буду свободным художником. Отец меня понял», – сказал Цзю на YouTube-канале Jai McAllister: BOXING & MMA.