Сидельников назвал фаворита боя Немков — Феррейра

Генеральный директор промоушена Ural FC Кирилл Сидельников рассказал о предстоящем поединке между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой, который состоится 13 декабря в Лионе. Он выразил уверенность в победе российского бойца и предположил, что бой завершится быстро.

«Говоря про данный бой, отдаю предпочтение Вадиму. Думаю, поединок быстро закончится. Немков либо изобьёт Феррейру, либо задушит. Рост бразильца не станет проблемой. Вадим опытный и не будет рубиться в стойке. Он аккуратно переведет Ренана в партер, где у Феррейры основные трудности, и завершит бой там», — приводит слова Сидельникова MMA Metaraitings.

Сидельников дал прогноз на бой Павловича и Кортеса-Акосты на UFC в Шанхае
