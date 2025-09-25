Мераб Двалишвили раскритиковал отношение Умара Нурмагомедова после боя с Сэндхагеном

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) грузинский боец Мераб Двалишвили высказался о поведении Умара Нурмагомедова после того, как UFC назначила ему бой с Кори Сэндхагеном. По словам бойца, Нурмагомедов проявил неуважение к нему и другим спортсменам.

«После того как UFC дала ему бой с высокорейтинговым соперником, Кори Сэндхагеном, он начал говорить гадости и проявлять неуважение ко мне и другим бойцам. Лично мне он сказал: «Ты старый, Доминик Круз старый, Генри Сехудо старый, я хочу с тобой драться». Я ответил: «Я хочу драться за пояс, а не опускаться с тобой в рейтинге». Он избалован», — приводит слова Двалишвили Red Corner MMA.