Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев ответил Перейре перед реваншем на UFC 320

Анкалаев ответил Перейре перед реваншем на UFC 320
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев отреагировал на обвинения 38-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры в трусости. Спортсмены готовятся к реваншу, который станет главным боем турнира UFC 320 в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.

«Этот клоун, с которым я дерусь, сказал, что я прячусь от него. Я даю ему реванш, он должен быть очень благодарен. Я избивал его на протяжении пяти раундов, делал с ним всё что хотел. Этот парень был нокаутирован трижды за свою карьеру, я – ни разу. Отправлю его в четвёртый нокаут. Его история закончится», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
Харди оценил тактику Перейры в первом бою с Анкалаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android