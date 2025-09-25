Анкалаев ответил Перейре перед реваншем на UFC 320

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев отреагировал на обвинения 38-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры в трусости. Спортсмены готовятся к реваншу, который станет главным боем турнира UFC 320 в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.

«Этот клоун, с которым я дерусь, сказал, что я прячусь от него. Я даю ему реванш, он должен быть очень благодарен. Я избивал его на протяжении пяти раундов, делал с ним всё что хотел. Этот парень был нокаутирован трижды за свою карьеру, я – ни разу. Отправлю его в четвёртый нокаут. Его история закончится», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.