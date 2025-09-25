Шавкат Рахмонов планирует бой в начале 2026 года

Боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов запросил у организации проведение боя в начале следующего года и сейчас ожидает назначения соперника. Об этом сообщил его одноклубник Фаниль Рафиков.

«Шавкат попросил бой на начало следующего года и ждёт соперника. Думаю, к его возвращению многие позиции в дивизионе поменяются. Возможно, чемпион сменится, топы поменяются, потому что уже на ноябрь объявлен бой Пратес – Эдвардс, Брэди в поисках соперника. Думаю, мы увидим его бой с Белалом Мухаммадом», – сказал Рафиков в подкасте Namys Fighting.

Рахмонов в последний раз выходил в октагон на UFC 310, где победил Иана Гарри единогласным решением судей. На счету Шавката 19 побед в 19 поединках, 18 из которых завершились досрочно.