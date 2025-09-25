Конор Макгрегор заявил о подготовке к новым боям с усиленной силой ударов

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил, что готовится к новым поединкам с повышенной агрессией и значительно более мощными ударами. По его словам, в последних тренировках он сосредоточился на увеличении силы и точности ударов и теперь намерен применить этот опыт в боях.

«У меня накопилось много агрессии, которую нужно выпустить. Я буду бить сильнее и точнее, чем когда-либо раньше. В последних тренировках я наносил удары гораздо мощнее, и мне приятно думать о том, чтобы применить это снова на ринге. Мои удары свистят в воздухе, как ракеты! Именно поэтому и как я держу все финансовые рекорды в мире боёв. Увидимся скоро, ребята», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.