Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс станет тренером олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона

Джон Джонс станет тренером олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона
Комментарии

Бывший чемпион UFC Джон Джонс объявил о сотрудничестве с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Гейблом Стивсоном и готовит его к карьере в ММА.

«Речь не о том, сможет ли он это сделать, а о том, когда. Я много лет работал с отличными партнёрами, но всегда говорил, что если стану тренером, то только борца, полностью настроенного на успех. Я нашёл своего человека и рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме», – написал Джонс на своей странице в социальной сети.

25-летний Гейбл Стивсон дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре, победив техническим нокаутом в первом раунде Брайдена Патерсона на турнире LFA 217.

Материалы по теме
Аспиналл раскрыл, как в UFC пытались организовать его бой с Джоном Джонсом в течение года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android