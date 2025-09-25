Джон Джонс станет тренером олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона

Бывший чемпион UFC Джон Джонс объявил о сотрудничестве с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Гейблом Стивсоном и готовит его к карьере в ММА.

«Речь не о том, сможет ли он это сделать, а о том, когда. Я много лет работал с отличными партнёрами, но всегда говорил, что если стану тренером, то только борца, полностью настроенного на успех. Я нашёл своего человека и рад добавить титул тренера чемпиона мира в резюме», – написал Джонс на своей странице в социальной сети.

25-летний Гейбл Стивсон дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре, победив техническим нокаутом в первом раунде Брайдена Патерсона на турнире LFA 217.