Джейк Пол и Джервонта Дэвис заключили пари на $ 2 млн перед боем

Блогер и боксёр Джейк «Золотой петух» Пол и непобеждённый чемпион мира в лёгком весе Джервонта «Танк» Дэвис сделали ставку на исход предстоящего боя. Проигравший должен будет выплатить победителю $ 2 млн. Об этом сообщает Netflix Sports.

Выставочный бой между Полом и Дэвисом назначен на 14 ноября. Ранее WBA включила Пола на 14-е место среди лучших боксёров первого тяжёлого веса. В июне он одержал победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В предыдущем поединке Дэвис не смог выиграть у Ламонта Роуча — бой завершился вничью.

Ранее Джейк Пол и Джервонта Дэвис толкнули друг друга на второй пресс-конференции перед боем.