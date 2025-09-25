Доминик Рейес не хочет драться с Перейрой и надеется на победу Анкалаева

Американский боец UFC Доминик Рейес заявил, что не заинтересован в поединке с Алексом Перейрой, поскольку у них дружеские отношения. По его словам, он предпочёл бы встретиться в октагоне с Магомедом Анкалаевым.

«Я провёл полный тренировочный лагерь с Алексом в 2022 году. Мы друзья, и я не хочу драться с ним. Если выбирать, я бы лучше подрался с Анкалаевым. Поэтому я надеюсь, что именно он победит», — сказал Рейес в подкасте The Brian Campbell Experience.

Главный бой турнира UFC 320 состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе. В нём сразятся действующий чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра и Магомед Анкалаев.