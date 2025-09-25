Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Доминик Рейес не хочет драться с Перейрой и надеется на победу Анкалаева

Доминик Рейес не хочет драться с Перейрой и надеется на победу Анкалаева
Комментарии

Американский боец UFC Доминик Рейес заявил, что не заинтересован в поединке с Алексом Перейрой, поскольку у них дружеские отношения. По его словам, он предпочёл бы встретиться в октагоне с Магомедом Анкалаевым.

«Я провёл полный тренировочный лагерь с Алексом в 2022 году. Мы друзья, и я не хочу драться с ним. Если выбирать, я бы лучше подрался с Анкалаевым. Поэтому я надеюсь, что именно он победит», — сказал Рейес в подкасте The Brian Campbell Experience.

Главный бой турнира UFC 320 состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе. В нём сразятся действующий чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра и Магомед Анкалаев.

Материалы по теме
Анкалаев ответил Перейре перед реваншем на UFC 320
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android