Гассиев заявил, что Усика может остановить любой из топ-20 рейтинга

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев считает, что Александр Усик не является непобедимым боксёром. По мнению россиянина, остановить украинца способен любой представитель первой двадцатки мирового рейтинга.

«Усик сейчас номер один, но всё может быстро измениться. Любой, абсолютно любой из первой десятки или двадцатки рейтинга способен его остановить. В супертяжёлом весе все ребята весят больше 100 кг: можно пропустить один шальной удар — и всё. Возможно ли перебоксировать Усика? Всё зависит от подготовки, морального настроя, физической формы. Я не считаю его неуязвимым. К каждому сопернику можно подобрать ключи, главное — их найти», — приводит слова Гассиева «Спорт-экспресс».

