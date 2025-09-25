Скидки
Бокс/ММА

Немков оказался на 4 кг легче Альбини на официальном взвешивании перед турниром «Сокол»

Немков оказался на 4 кг легче Альбини на официальном взвешивании перед турниром «Сокол»
Сегодня, 25 сентября, в Краснодаре прошла официальная процедура взвешивания участников турнира лиги «Сокол», который состоится завтра. Участники главного поединка вечера, Виктор Немков и Джуниор Альбини, уложились в лимит тяжёлой весовой категории: Немков показал 115,9 кг, а Альбини — 120 кг.

Соглавное событие вечера пройдёт в полутяжёлой весовой категории. Михаил Рагозин и Михаил Колобегов показали 92,6 кг и 93 кг соответственно. Среди других участников взвешивания: Григорий Мишин и Гаджимурад Хакимов — по 57,2 кг, Александр Аралов — 80,5 кг, Никита Северов — 80 кг, Иван Романов — 119 кг, Леонард Лелеко Аугусто — 105 кг. Остальные бои распределились по разным весовым категориям от 61 кг до 130 кг. Взвешивание прошло без нарушений лимитов дивизионов.

