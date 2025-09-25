Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор заявил, что получит за бой на турнире UFC в Белом доме девятизначную сумму

Конор Макгрегор заявил, что получит за бой на турнире UFC в Белом доме девятизначную сумму
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор рассказал, какой гонорар получит за выступление на турнире UFC, который должен пройти в июне 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«$ 100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей. С нетерпением жду возможности снова порадовать бойцовский мир. Удовольствие, которое я никогда не восприму как должное», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Материалы по теме
Главный «ждун» UFC счастлив. Макгрегору снова нужен бой с Чендлером
Главный «ждун» UFC счастлив. Макгрегору снова нужен бой с Чендлером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android