Конор Макгрегор заявил, что получит за бой на турнире UFC в Белом доме девятизначную сумму

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор рассказал, какой гонорар получит за выступление на турнире UFC, который должен пройти в июне 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«$ 100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей. С нетерпением жду возможности снова порадовать бойцовский мир. Удовольствие, которое я никогда не восприму как должное», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.