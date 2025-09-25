Скидки
Умар Кремлёв объяснил, почему было принято решение создать лигу по кула́чке

Умар Кремлёв объяснил, почему было принято решение создать лигу по кула́чке
Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал, почему было принято решение создать лигу по кулачным боям IBA BARE KNUCKLE.

«Кулачные бои — это возвращение к истокам, к исконной форме единоборств. Да, это тяжёлый спорт, но разве другие виды спорта не травмоопасны? Риски есть везде, где присутствует настоящая конкуренция. Именно поэтому мы подошли к организации с особой тщательностью: чёткие правила, строгий медицинский протокол перед каждым боем, обязательные обследования после поединков, супервайзеры у ринга. Это высокоорганизованный спорт с понятными правилами и надёжной системой безопасности.

Мы создали безопасную среду, где традиции русского народа гармонично сочетаются с современными стандартами. Первые турниры показали, что зрители жаждут таких эмоций, бойцы хотят проверить себя в новом формате, а инвесторы видят в этом перспективное направление. Bare-knuckle — это возвращение к корням бокса, но с полным контролем и регулированием, чтобы дисциплина не осталась в тени, а развивалась открыто и безопасно», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

