Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик раскрыл, благодаря чему добился успеха в ринге и стал чемпионом мира по боксу

Усик раскрыл, благодаря чему добился успеха в ринге и стал чемпионом мира по боксу
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением о том, благодаря чему смог добиться успеха в ринге.

«В жизни ничто не даётся легко. С самого детства я руководствовался принципами дисциплины, терпения и самопожертвования. Эти ценности сформировали меня и продолжают поддерживать в трудные моменты.
Дисциплина является моим источником вдохновения, стимулом для движения вперёд и опорой в моменты испытаний. Благодаря ей я добился значительных успехов: завоевал олимпийское золото и стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Однако я никогда не сражаюсь в одиночку. Каждый раз, когда выходил на ринг, меня поддерживали люди, которые верили в меня. Эти пояса… Это не просто куски металла или кожи. Они являются результатом многолетней работы, жертвы и дисциплины. Каждое утро, каждый раунд, каждое мгновение сомнений — всё это вело меня к их завоеванию», — написал Усик в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Лишение пояса из-за танцев? Усик получил отсрочку от защиты титулов, но подставил WBO
Лишение пояса из-за танцев? Усик получил отсрочку от защиты титулов, но подставил WBO
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android