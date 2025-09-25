Усик раскрыл, благодаря чему добился успеха в ринге и стал чемпионом мира по боксу

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением о том, благодаря чему смог добиться успеха в ринге.

«В жизни ничто не даётся легко. С самого детства я руководствовался принципами дисциплины, терпения и самопожертвования. Эти ценности сформировали меня и продолжают поддерживать в трудные моменты.

Дисциплина является моим источником вдохновения, стимулом для движения вперёд и опорой в моменты испытаний. Благодаря ей я добился значительных успехов: завоевал олимпийское золото и стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Однако я никогда не сражаюсь в одиночку. Каждый раз, когда выходил на ринг, меня поддерживали люди, которые верили в меня. Эти пояса… Это не просто куски металла или кожи. Они являются результатом многолетней работы, жертвы и дисциплины. Каждое утро, каждый раунд, каждое мгновение сомнений — всё это вело меня к их завоеванию», — написал Усик в своём телеграм-канале.