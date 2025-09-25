Боец UFC Арман Царукян провёл тренировку с игроками ФК «Краснодар»

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян провёл тренировку с игроками футбольного клуба «Краснодар».

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Ранее полузащитник «Краснодара» Сперцян обменялся лоу-киками с Арманом Царукяном.