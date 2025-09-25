Скидки
Анонсирован следующий бой непобеждённого брата Забита Магомедшарипова в PFL

Анонсирован следующий бой непобеждённого брата Забита Магомедшарипова в PFL
Комментарии

24-летний непобеждённый боец PFL, выступающий в полулёгком весе, россиянин Хасан Магомедшарипов, являющийся также братом бывшего бойца UFC Забита Магомедшарипова, проведёт следующий поединок 13 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция) против французского бойца Ива Ланду. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба PFL

Напомним, последний поединок по правилам смешанных единоборств Хасан провёл на турнире Bellator Champions Series 3, который состоялся 22 июня 2024 года в Дублине (Ирландия). Тогда Магомедшарипов разделил клетку с американцем Тайлером Мэтисоном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Хасана единогласным решением судей.

Ланду 39 лет. В своём рекорде французский боец имеет 21 победу, 10 из которых были одержаны досрочно, и 10 поражений. На профессиональном уровне он выступает с 2010 года.

