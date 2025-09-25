Дмитрий Бивол прошёл блиц-опрос, выбрав самого крутого боксёра в истории

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол прошёл блиц-опрос пресс-службы санкт-петербургского клуба «Зенит», в рамках которого выбрал самого крутого боксёра в истории.

В результате проведённого блиц-опроса Дмитрий признал, что самым крутым боксёром в истории является легендарный 59-летний американец Майк Тайсон.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.