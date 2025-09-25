Том Аспиналл назвал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл назвал победителя в предстоящем поединке за звание чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

— Кто победит — Джек или Ислам?

— Ох, на самом деле, я собираюсь выбрать Джека, — приводит слова Аспиналла портал TNT Sports.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.