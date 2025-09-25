«Чемпион чемпионов возвращается!» Макгрегор показал тренировку ударной техники

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор продемонстрировал, как работает над совершенствованием своей ударной техники.

«Чемпион чемпионов возвращается!» — подписал Макгрегор видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.