«Для Илии всё произошло в нужный момент». Пимблетт обесценил путь Топурии к поясу UFC

30-летний топовый и популярный боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность в том, что 28-летнему действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илие Топурии повезло завоевать чемпионский титул.

«У Илии был самый лёгкий путь к завоеванию титула. Ему нужно было пройти Джоша Эмметта, чтобы получить поединок за пояс. Кого он победил? Райана Холла, Джоша Эмметта, Брайса Митчелла. Это был один из самых лёгких путей к поясу, которые я когда-либо видел. И он бы не победил Волка, если бы тот не был нокаутирован примерно за 12 недель до этого. Для Топурии всё произошло в нужное время, за исключением предстоящего момента, когда ему придётся драться со мной. Если бы у меня был такой же лёгкий путь к титулу, как у него, я бы уже был чемпионом», –приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.