Топурия: кто хочет поспорить, что я буду драться в главном событии UFC в Белом доме?

28-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия обратился к фанатам с вопросом, намекнув, где хочет провести один из своих следующих поединков в североамериканской лиге.

«Кто хочет поспорить со мной, что я буду драться в главном поединке турнира UFC в Белом доме?» — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

Отметим также, что турнир UFC на территории Белого дома планируется провести в июне 2026 года.