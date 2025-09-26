Скидки
Видео: Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI с помощью Google-переводчика

Видео: Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI с помощью Google-переводчика
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и его предстоящий соперник, а также экс-чемпион UFC в двух дивизионах бразилец Алекс Перейра встретились в преддверии реванша в центре UFC Perfomance Institute, где стали выяснять отношения между собой с помощью Google-переводчика. Их поединок состоится 25 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Магомед. Ты просто разбрасываешься словами. Давай разберёмся в октагоне.

Алекс. Я ничего не говорил, это они всегда болтают. Когда он появляется передо мной – он трус.

Ранее оба бойца неоднократно резко высказывались в адрес друг друга. Поатан обвинял Анкалаева в трусости, а тот, в свою очередь, оскорблял Алекса, обещая жёстко побить его в реванше.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

Перейра «дешевеет», Анкалаев набивает цену. Всё о гонорарах главных звёзд UFC 320
Перейра «дешевеет», Анкалаев набивает цену. Всё о гонорарах главных звёзд UFC 320
