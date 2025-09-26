Скидки
Бокс/ММА

Анкалаев: на следующей неделе вырублю Перейру. И последние два месяца я сам пишу посты

Анкалаев: на следующей неделе вырублю Перейру. И последние два месяца я сам пишу посты
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обвинил своего предстоящего соперника, а также экс-чемпиона UFC в двух дивизионах бразильца Алекса Перейру во лжи, пообещав нокаутировать его в бою. Их реванш состоится 25 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Алекс Перейра

«Сегодня у меня была последняя тяжёлая тренировка, и я готов к бою. Также сегодня встретился со своим соперником и упрекнул его в том, что он солгал, сказав, что видел меня в UFC PI на днях. Алекс же ответил следующее: «О нет, это одна девушка сказала мне, что видела тебя, но не я». На следующей неделе вырублю тебя.

И для всех фанатов — последние два месяца я сам пишу посты. ChatGPT и Google-переводчик — лучшие», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

