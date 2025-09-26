Скидки
Видео: Хамзат Чимаев провёл впечатляющую тренировку по работе над ударной техникой
31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ Хамзат Чимаев продемонстрировал, как работает над совершенствованием своей ударной техники.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

В последнем поединке, который состоялся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США), Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

