Магомед Анкалаев: теперь я не уважаю Алекса Перейру

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил, что не уважает бразильца Алекса Перейру.

«Честно говоря, до недавнего времени я уважал его как бойца и как человека. Теперь я его не уважаю, потому что ладно, трэш-ток — это способ подогреть интерес к бою, можно пошутить или поддеть кого-то. Но когда ты врёшь людям и говоришь: «Я его видел, он спрятался». Проблема в том, что ещё несколько дней назад он нёс всю эту чушь, а сегодня я его увидел — я был только с тренером, а он со всей своей командой, — я подошёл и сказал: «Эй, ребята. Вы врали, что я якобы прятался. Вот я здесь прямо сейчас. Что вы собираетесь делать?». Он начал придумывать оправдания прямо на месте: «О, это девушка сказала, тот парень сказал».

У меня нет проблем, но если на следующей неделе он приблизится ко мне слишком близко и решит перегнуть палку, конечно, я буду себя защищать. А остальное мы увидим в клетке», — приводит слова Анкалаева MMAJunkie.

Их реванш состоится 25 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.