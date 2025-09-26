Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили: не думаю, что Умар Нурмагомедов заслуживает боя со мной

Мераб Двалишвили: не думаю, что Умар Нурмагомедов заслуживает боя со мной
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) грузинский боец Мераб Двалишвили заявил, что не заинтересован в проведении боя с бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Он хороший боец. Конечно, он привлёк моё внимание, внимание всех ещё до того, как подписал контракт с UFC. Мы все знаем его благодаря Хабибу — великому чемпиону, легенде спорта. Конечно, для него всё было легко: UFC сразу его подписал. А ведь многим бойцам приходится проходить через шоу Dana White’s Contender Series, Dana White: Lookin’ for a Fight или The Ultimate Fighter.

«Я не думаю, что он заслуживает боя со мной. Ему нужно ещё подраться, снова всё доказать. Но что бы UFC мне ни предложил — я выйду. Мне всё равно. Без проблем», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Свой последний бой Умар провёл в январе на турнире UFC 311. Он сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением Двалишвили.

Материалы по теме
UFC 321: титульник Аспиналла, претендентский бой Волкова и возвращение Умара. LIVE
Live
UFC 321: титульник Аспиналла, претендентский бой Волкова и возвращение Умара. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android