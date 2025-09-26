Мераб Двалишвили: не думаю, что Умар Нурмагомедов заслуживает боя со мной

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) грузинский боец Мераб Двалишвили заявил, что не заинтересован в проведении боя с бывшим претендентом на титул UFC в легчайшем весе россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Он хороший боец. Конечно, он привлёк моё внимание, внимание всех ещё до того, как подписал контракт с UFC. Мы все знаем его благодаря Хабибу — великому чемпиону, легенде спорта. Конечно, для него всё было легко: UFC сразу его подписал. А ведь многим бойцам приходится проходить через шоу Dana White’s Contender Series, Dana White: Lookin’ for a Fight или The Ultimate Fighter.

«Я не думаю, что он заслуживает боя со мной. Ему нужно ещё подраться, снова всё доказать. Но что бы UFC мне ни предложил — я выйду. Мне всё равно. Без проблем», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.

Свой последний бой Умар провёл в январе на турнире UFC 311. Он сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением Двалишвили.