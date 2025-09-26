Скидки
PFL Европа 3. Прямая трансляция
Бокс/ММА

Экс-претендент на титул UFC Асакура объявил о смене весовой категории

Экс-претендент на титул UFC Асакура объявил о смене весовой категории


Экс-претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, а также экс-чемпион Rizin Кай Асакура объявил о своём переходе в легчайший дивизион.

«Я собираюсь перейти в следующую весовую категорию, поэтому мне нужно как следует подготовиться и снова привести своё тело в форму. Возможно, это произойдёт в следующем году или где-то там, но я обязательно выиграю свой следующий поединок. Это не потому, что кто-то мне так посоветовал, а потому, что я всегда действовал, руководствуясь собственными инстинктами. Я хочу побеждать», — сказал Асакура на своём YouTube-канале KAI Channel / 朝倉海.

Свой последний поединок Кай провёл на UFC 319 против Тима Эллиотта и проиграл болевым приёмом.


