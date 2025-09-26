Гамрот рассказал, за счёт чего может победить Оливейру в Бразилии

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот объяснил, за счёт чего может выйти победителем в поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Джиу-джитсу и борьба — это основа моего прошлого. Это заложено в моей ДНК. Я могу доминировать над ним в партере. Поэтому мне хочется помериться силами с ним в партере. Борьба — это сила», — сказал Гамрот в видеоролике UFC.

Поединок между Матеушем и Чарльзом состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Изначально соперником Оливейры должен был стать Рафаэль Физиев, однако азербайджанец отказался от выступления из-за травмы ноги.