Делла Маддалена: нокаутирую Махачева — и «Мэдисон Сквер Гарден» взорвётся

Действующий австралийский чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена заявил о намерении нокаутировать топового российского атлета Ислама Махачева в поединке на UFC 322.

«Я расцениваю Ислама, как серьёзный вызов и одного из лучших бойцов в мире. Здесь очевидная подготовка к поединку, так как ожидается сложнейшее пятираундовое сражение за титул. Так что я работаю над чёткой тактикой, которую воплощу в жизнь в ноябре.

Моя цель? Выйти и нокаутировать его. Поэтому наилучший сценарий для меня – досрочная концовка. Но уже представляю, что если я нокаутирую первый номер рейтинга pound-for-pound, то «Мэдисон Сквер Гарден» просто взорвётся», — сказал Делла Маддалена на YouTube-канале Submission Radiо.