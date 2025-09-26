Скидки
Ал Сиеста: Иноуэ — как Месси в футболе, но на него нет своего Роналду

Комментарии

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался по поводу японского боксёра Наои Иноуэ.

«С Иноуэ надо боксировать очень технично и тактически грамотно. Нужно иметь хорошую держалку. Уверен, в ближайшие полтора-два года появится боксёр, который сможет составить ему конкуренцию. Иноуэ — легендарный и гениальный боксёр современности. Он побеждал очень сильных соперников. Но ему не повезло, что у него нет мощного антагониста. Если сравнивать эту ситуацию с футболом, то Иноуэ — Месси, но на него нет своего Роналду. Думаю, скоро такой соперник появится», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

