Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке
Действующий австралийский чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена предположил, какую тактику топовый российский атлет Ислам Махачев предпримет в поединке на UFC 322.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Я думаю, он, вероятно, попытается начать борьбу пораньше… анализируя мой бой с Белалом, он, вероятно, видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не начал борьбу раньше времени. Так что, да, ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга», — сказал Делла Маддалена на YouTube-канале Submission Radiо.
В своём последнем поединке 11 мая 2025-го Делла Маддалена победил Белала Мухаммада единогласным судейским решением, завоевав титул.
