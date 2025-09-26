Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Европа 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке

Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке
Комментарии

Действующий австралийский чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена предположил, какую тактику топовый российский атлет Ислам Махачев предпримет в поединке на UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я думаю, он, вероятно, попытается начать борьбу пораньше… анализируя мой бой с Белалом, он, вероятно, видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не начал борьбу раньше времени. Так что, да, ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга», — сказал Делла Маддалена на YouTube-канале Submission Radiо.

В своём последнем поединке 11 мая 2025-го Делла Маддалена победил Белала Мухаммада единогласным судейским решением, завоевав титул.

Материалы по теме
Делла Маддалена: нокаутирую Махачева — и «Мэдисон Сквер Гарден» взорвётся
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android