Делла Маддалена предположил, какую тактику Махачев будет использовать в их поединке

Действующий австралийский чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена предположил, какую тактику топовый российский атлет Ислам Махачев предпримет в поединке на UFC 322.

«Я думаю, он, вероятно, попытается начать борьбу пораньше… анализируя мой бой с Белалом, он, вероятно, видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не начал борьбу раньше времени. Так что, да, ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга», — сказал Делла Маддалена на YouTube-канале Submission Radiо.

В своём последнем поединке 11 мая 2025-го Делла Маддалена победил Белала Мухаммада единогласным судейским решением, завоевав титул.