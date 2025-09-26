Саламов заявил, что бой Пол — Дэвис портит имидж бокса

Бывший чемпион IBO, WBO International, IBF International и EBP в полутяжёлом весе Умар Саламов раскритиковал поединок между блогером Джейком Полом и боксёром Джервонтой Дэвисом. Этот выставочный бой состоится 14 ноября в США.

«Такие поединки, как Джейк Пол и Джервонта Дэвис, не нужны в боксе. Они портят имидж бокса. А нужны такие бои, как Альварес — Кроуфорд, Бетербиев — Бивол, Усик — Фьюри. Вот такие бои нужны», — сказал Саламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее WBA включила Пола на 14-е место среди лучших боксёров первого тяжёлого веса. В июне он одержал победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В предыдущем поединке Дэвис не смог выиграть у Ламонта Роуча — бой завершился вничью.