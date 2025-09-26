Скала назвал чемпиона UFC, у которого может быть прекрасное будущее в WWE

Легендарный рестлер промоушена WWE и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что 32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл может добиться успеха в реслинге.

«Есть один ответ, который у Скалы звучит так: «Я надеру его конфетную задницу», но есть и другой ответ, который заключается в том, что я люблю Тома и очень его уважаю. Я думаю, он был бы отличным игроком в WWE. Он из тех парней, которые просто дисциплинированы и преданы делу, и он фанат, и в этом особенность бойцов. У нас было много бойцов, которые пытались перейти в WWE, и это не всегда удавалось всем», — приводит слова Джонсона издание MMA Mania.