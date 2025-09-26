Скидки
PFL Европа 3. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Дэвид Бенавидес: Кроуфорд — один из величайших в истории бокса

Дэвид Бенавидес: Кроуфорд — один из величайших в истории бокса
Аудио-версия:
Непобеждённый обладатель титула WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес высказался о победе Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом.

«Для начала мне хочется поздравить Теренса с победой над Канело. Кроуфорд — один из величайших в истории. Он должен быть на Горе Рашмор в мире бокса. Не только потому, что он поднялся на три весовые категории, а из-за того, что он побил одного из лучших бойцов нашей эпохи. Я не помню никого в истории, кто поднялся из 66,7 кг и выиграл пояс во втором среднем весе. И не только один титул, а звание абсолютного чемпиона, он выиграл каждый пояс. Я считаю, многие бойцы могут учиться у Теренса. И я говорю не про его навыки, а в первую очередь про ментальную силу», — сказал Бенавидес на YouTube-канале Ring Magazine.

