Волкановски назвал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

Волкановски назвал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев
36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил уверенность, что россиянин Ислам Махачев станет опасным противником для многих бойцов в полусреднем весе, куда тот перешёл. Кроме того, Великий ответил, кто победит в предстоящем бою между Исламом и соотечественником Волкановски Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам станет кошмаром для многих в полусреднем весе. Он молодец, что принял решение сменить весовую [категорию]. Всё ещё считаю его кошмаром для многих бойцов в 77 кг, хотя и думаю, Джек справится с ним», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

