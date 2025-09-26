Адесанья ответил, заинтересован ли в реванше со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался насчёт идеи проведения реванша с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Если хочешь сделать что-то правильно, сделай это правильно с первого раза. Вот урок, который я усвоил [из поражения Шону]. Он занимается другими делами в своей жизни, заработал столько денег, сколько хотел. Не хочу ждать, двигаюсь дальше и просто хочу драться», — сказал Адесанья в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Первый бой между Исраэлем и Шоном состоялся в сентябре 2023 года в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 293. Тогда победу единогласным решением одержал Стрикленд.